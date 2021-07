Arsenalistas abrem preparação com triunfo sobre Vizela

JN/Agências Hoje às 21:11 Facebook

O S. C. Braga bateu o Vizela, por 4-3, esta terça-feira, no primeiro jogo de preparação para a temporada 2021/22, realizado no Complexo Desportivo de Fão, tendo apresentado no "onze" inicial um jovem de 15 anos.

A equipa vizelense, que subiu este ano à Liga, marcou primeiro, por Cassiano (13 minutos, de grande penalidade), mas depois surgiu Ricardo Horta que, com um hat-trick em apenas 10 minutos (23, 27 e 33 minutos), colocou os bracarenses a vencer por 3-1.

Marcelo fez o 3-2 aos 42 minutos e, no início da segunda parte (51), Kiko Bondoso empatou a partida para a turma orientada por Álvaro Pacheco.

O reforço Mario González seria determinante no resultado final, com o ponta de lança espanhol ex-Tondela a fazer o quarto golo dos arsenalistas, aos 84 minutos.

O Sporting de Braga apresentou dois reforços no 'onze' - Tiago Esgaio e Paulo Oliveira - e Roger, um jovem extremo de origem guineense, mas com nacionalidade portuguesa, de apenas 15 anos.

Destaque ainda para o regresso de Moura ao ativo após longa recuperação de grave lesão.

Os bracarenses apresentaram de início Matheus, Tiago Esgaio, Paulo Oliveira, Raul Silva, Sequeira, Al Musrati, Castro, Ricardo Horta, Roger, Piazon e Abel Ruiz e jogaram ainda: Moura, Bruno Rodrigues, Fábio Martins, Fabiano, Mario González e André Horta.

O Vizela, segundo classificado da II Liga na última época, apresentou-se com apenas um reforço: Ivo Gonçalves, Ofori, Adeyemo, Aidara, Kiki, Samu, Rapahel Guzzo, Marcelo, Nuno Moreira (ex-Sporting B), Kiko Bondoso e Cassiano.

No Vizela, que somou a segunda derrota da pré-temporada, após o desaire com o Gil Vicente (3-2) e a vitória sobre uma equipa sub-23 do Bsports Academy (8-0), jogaram ainda Manuel Baldem, Jony, David, Maviram, João Pais, Marcos Paulo, Alex Méndez, Francis Cann, Didi, João Ricardo e Ventura.

O Vizela prossegue o estágio de pré-época em Lousada até sábado e, na véspera, defronta o Paços de Ferreira em mais um teste (10.30 horas).

O próximo jogo particular da equipa treinada por Carlos Carvalhal é já na quinta-feira, diante do Trofense, também em Fão (10).

Entretando, os dois clubes chegaram a acordo para empréstimo do avançado Guilherme Schettine aos vizelenses. O jogador brasileiro, de 25 anos, chegou a Braga na época passada proveniente do Santa Clara, mas, em janeiro, rumou ao Almeria, do segundo escalão espanhol.