Arsenalistas emprestam Piazón ao Botafogo

O médio Lucas Piazón vai jogar no Botafogo até junho de 2023, por empréstimo do Braga, anunciou esta quinta-feira o clube brasileiro no site oficial.

O jogador, de 28 anos, regressa ao Brasil 11 anos depois de ter deixado o São Paulo para rumar ao futebol europeu, na altura para integrar a formação dos ingleses do Chelsea.

Piazón foi contratado pelo Braga em janeiro do ano passado, proveniente do Rio Ave, tendo assinado seis golos em 27 partidas oficiais na segunda metade de 2020/21, um dos quais na final da Taça de Portugal, na final diante do Benfica (2-0).

No entanto, esta época, tem estado afastado das primeiras escolhas do treinador Carlos Carvalhal e, apesar de contabilizar 15 jogos pelos arsenalistas, apenas foi titular em sete.

Além de Chelsea, Rio Ave e Braga, Lucas Piazón conta ainda com passagens por Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham e Chievo, em todos eles cedido pelos londrinos.

No Botafogo, o médio ofensivo poderá vir a ser treinado pelo português Luís Castro, atual técnico do Al-Duhail (Qatar), que tem sido apontado pela imprensa brasileira como estando próximo de assinar pelo emblema do Rio de Janeiro.