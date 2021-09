Arsenalistas perdem em Belgrado

JN Hoje às 19:38 Facebook

O S. C. Braga perdeu esta quinta-feira, por 2-1, frente aos sévios do Estrela Vemelha, em Belgrado, na estreia no Grupo F da fase de grupos da Liga Europa.

Numa partida com várias situações de perigo para ambos os lados e muito equilibrado, sorriam os sérvios.

Apesar do grande caudal ofensivo, o marcador só funciou pela primeira vez a um quarto de hora dos 90 e para o Estrela Vermelha, com Rodic, de cabeça, a desviar um canto convertido por Kanga, com a bola a bater noposte e a entrar.

A resposta minhota surgiu logo no minuto seguinte, com Galeno a atirar de fora da área para o empate.

Com o jogomuito dividido, um penálti de Tormena sobre Ivanic permitiu a Katai dar os três pontos ao Estrela vermelha.