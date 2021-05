JN Hoje às 20:59 Facebook

O S. C. Braga foi travado esta quarta-feira, em casa, pelo Paços de Ferreira e sofreu para conseguir empatar a uma bola, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

As duas equipas protagonizaram uma partida equilibrada, com maior pendor ofensivo dos visitantes, pese os da casa terem mais tempo de posse de bola.

Aos 26 minutos, os castores colocaram-se na frente do marcador. No seguimento de um canto da direita batido por João Amaral, João Pedro saltou mais, entre Sequeira e Bruno Rodrigues, e cabeceou para o fundo das redes.

Após o 0-1 e até ao intervalo, não se registou mais lances dignos de registo e o jogo só voltou a aquecer no segundo tempo. Eustáquio teve a possibilidade de aumentar para o Paços de Ferreira, mas o remate saiu ao lado, e pouco depois foi Zé Uilton, de fora da área, que atirou por cima.

Galeno tentou a sorte, mas o tiro foi para as nuvens, no entanto, aos 78 marcou mesmo, de grande penalidade, a castigar falta que sofreu do guarda-redes Jordi.

Com este empate, o S. C. Braga manteve a quarta posição, agora com 59 pontos, enquanto o Paços de Ferreira está logo atrás na tabela, a 10 pontos do rival da jornada.

