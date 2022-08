Arsenalistas têm a prata da casa muito bem segura

Jovens da formação estão "amarrados" pela SAD. Cantera é uma das principais fontes de rendimento.

A aposta nos jogadores da formação é um dos principais focos do clube arsenalista e algo admitido pelo treinador Artur Jorge, aquando da apresentação. Nesse sentido, o Braga tem os jovens da "cantera", que estão na equipa principal, todos vinculados com contratos de longa duração, o que mostra a intenção do emblema em segurar as pérolas da casa.

Nos últimos dois anos, o Braga renovou com sete futebolistas que foram integrados na equipa A ao longo do tempo, sobretudo com Carlos Carvalhal. Bruno Rodrigues, Gorby, Rodrigo Gomes, Roger, Álvaro Djaló, Hernâni e, mais recentemente, Vitinha, foram os futebolistas que viram os vínculos a serem prolongados. Manter os jogadores com alta projeção futura para depois serem valorizados é uma das principais formas do clube ter uma vida financeira saudável. Isto está também correlacionado com o investimento na Cidade Desportiva, de forma a dar ainda melhores condições de desenvolvimento aos atletas.