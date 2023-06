Arte a finalizar vale "bis" para Luís Mendonça no GP Douro Internacional

José Pedro Gomes Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor amealhou novo êxito e reforça a liderança da prova velocipédica.

As dificuldades aumentaram, mas Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) manteve a veia vitoriosa, chegando ao "bis" neste Grande Prémio Douro Internacional. O experiente corredor natural de Paredes, que tinha vencido a tirada inaugural em Marco de Canaveses, voltou a mostrar, na ligação entre Tabuaço e Armamar, que é um dos melhores finalizadores do pelotão nacional.

Desta feita, Mendonça levou a melhor numa renhida batalha com Luís Gomes(Kelly-Simoldes-UDO), num inclinado empedrado final, e reforçou o estatuto de camisola amarela, já que o maior rival na geral, Joaquim Silva(Efapel), não foi além do sétimo lugar na tirada, e ficou a 18 segundos do líder. Luís Gomes subiu ao pódio da geral, a 19 segundos de Mendonça, mantendo em aberto a luta pela vitória final.

PUB

Numa etapa em que o pelotão começou a sentir mossa pela montanha e pelo calor, houve quem desafiasse as adversidades e cedo protagonizasse fugas. Pedro Pinto (Fonte Nova-Felgueiras) começou a dar o mote, mas foram Nuno Meireles (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), Gonçalo Carvalho (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), César Fonte (RádioPopular-Paredes-Boavista), Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Vojtech Kminek (Padrones-Cortizo) os maiores protagonistas, com uma escapada que durou grande parte da tirada, mas sem que o pelotão, liderado pela Glassdrive-Q8-Anicolor, permitisse grande folga.

No entanto, na primeira aproximação a Armamar, numa enorme subida, o fôlego dos aventureiros começou a fraquejar. César Fonte foi o mais inconformado na resistência, mas também ele acabou devorado pelo pelotão, a cinco quilómetros da meta, quando a locomotiva da Glassdrive-Q8-Anicolor se posicionou para colocar Luís Mendonça em boa posição. Frederico Figueiredo foi incansável a fazer esse trabalho, colocando o camisola amarela em excelente posição para triunfar, mesmo com a oposição de Luís Gomes (Kelly-Simoldes) que lutou até aos derradeiros metros. O triunfo permitiu ainda ao ciclista aumentar a vantagem para Joaquim Silva, agora a 18 segundos da liderança. Amanhã corre-se a etapa mais dura, de 161,6 km, entre o Pinhão e Alijó, que pode ser decisiva nas contas finais.