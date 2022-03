Artem Dzyuba pede escusa da seleção da Rússia

JN/Agências Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão da seleção russa de futebol pediu escusa do próximo estágio da equipa por ter familiares na Ucrânia, sob ataque da Rússia, anunciou o selecionador da Rússia, Valery Karpin.

"Tendo em conta a situação difícil na Ucrânia, onde vivem muitos membros da sua família, Artem pediu desculpa e pediu, por motivos familiares, para não ser convocado", disse o treinador russo sobre o ponta de lança do Zenit São Petersburgo.

A Rússia, apesar de ter sido excluída da disputa do play-off de acesso ao Mundial Catar2022, vai concentrar-se entre 21 e 27 de março, podendo vir a disputar jogos de preparação com outras equipas, embora o programa do estágio ainda não tenha sido revelado.

Valery Karpin adiantou ainda que, "por razões logísticas", decidiu não chamar jogadores que atuem noutros países.