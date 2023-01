Arthur Chaves e o jogo com o F. C. Porto: "Só de pensar..."

JN Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Viseu vivem-se dias de expectativa na antecâmara da meia-final da Taça da Liga, frente ao F. C. Porto. "Só de pensar que vamos jogar contra uma equipa que joga a Liga dos Campeões...", atira Arthur Chaves.

O jovem defesa central Arthur Chaves não esconde o entusiasmo por defrontar o F. C. Porto, na meia-final da Taça da Liga, "pela visibilidade que traz à cidade e também para nós", em alusão ao plantel do Académico de Viseu.

Os viseenses vivem uma fase positiva, estando há 20 jogos sem perder em partidas oficiais. A melhoria coincidiu com a chegada do técnico Jorge Costa ao clube.

PUB

"Desde que chegou, passou muita confiança ao grupo. Era o que precisávamos. Disse para nos divertir-nos e, no fim de cada jogo, percebermos que demos o melhor para tentar vencer", revelou Arthur Chaves, em conversa com Fernando Meira, para a Liga Portugal.

A cumprir a primeira época em Portugal, o central brasileiro, de 21 anos, que chegou a Viseu via Hoffenheim, com quem o clube da Liga 2 tem um protocolo de colaboração, diz-se "bem adaptado" ao futebol português e destaca a união do plantel.

"Mesmo no começo da época, aprendemos com as derrotas. Agora, com as vitórias, vamos continuar com os pés no chão e a trabalhar jogo a jogo, para tentar colocar o Académico de Viseu onde ele merece estar", sublinhou.