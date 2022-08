Arthur Gomes já tem contrato acertado com o leão

André Bucho Ontem às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Clubes negoceiam a transferência que deve ser fechada hoje. Varandas elogia Amorim

Dia decisivo para a transferência de Arthur Melo. O extremo do Estoril já acertou o contrato até 2027 com os leões e aguarda o entendimento total entre os dois clubes, segundo apurou o JN. No entanto, a situação deve ficar resolvida hoje, quando fecha o mercado de transferências.

A proposta em cima da mesa tem um valor fixo de 2,5 milhões de euros, aos quais se somam mais 1,5 milhões por objetivos. Ora, este valor futuro foi precisamente o tópico de discussão nas negociações de ontem. Os canarinhos gostariam de ter objetivos mais fáceis de ser atingidos do que aqueles propostos pelo Sporting, situação que não permitiu fechar o negócio no imediato. Ainda assim, sabemos, há sinais positivos das duas partes quanto a um entendimento e o brasileiro não deve escapar ao emblema verde e branco.