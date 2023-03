Arthur Gomes para dar asas ao flanco direito

Ausências de Esgaio e Bellerín obrigam Ruben Amorim a improvisar. St. Juste é outra hipótese.

Chega amanhã ao fim a pausa competitiva de mais de duas semanas, a última antes dos derradeiros, e decisivos, jogos da temporada, com os sportinguistas a receberem o Santa Clara no primeiro de oito duelos que a equipa leonina tem pela frente durante o mês de abril. O regresso à competição apanha o leão num dos melhores momentos da época, mas a receção aos açorianos vai obrigar Ruben Amorim a mexer no onze e a improvisar um ala direito, devido às ausências garantidas de Ricardo Esgaio, castigado, e Bellerín, lesionado.

O treinador teve duas semanas para refletir e trabalhar os prós e os contras das (poucas) alternativas e, ao que tudo indica, será Arthur Gomes, um extremo, a jogar no lugar que durante ano e meio teve Pedro Porro como indiscutível. O jogador brasileiro já desempenhou as funções em alguns jogos e a apetência ofensiva deve ser um fator decisivo na opção de Amorim, tendo em conta até que o jogo é em casa e perante o último classificado da Liga. O central Jeremiah St. Juste é outro nome a considerar, mas deve manter-se no eixo defensivo, até porque não está descartada a possibilidade de Coates ser poupado depois de ter atuado todos os minutos dos dois jogos particulares realizados pelo Uruguai na Ásia.