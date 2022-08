Arthur Gomes referenciado em Alvalade

André Bucho Hoje às 17:02 Facebook

Extremo de 24 anos pertence ao Estoril, com o Santos a deter parte de uma futura venda. Sporting vai estar ativo no mercado até ao final do mercado

O Sporting continua ativo no mercado de transferências após fechar a contratação de Sotiris Alexandropoulos. Agora, os leões estudam a possibilidade, confirmou o JN, de avançar por Arthur Gomes, extremo de 24 anos do Estoril.

O antigo internacional sub-17 pelo Brasil fez a formação no Santos, que detém ainda parte de uma futura venda do canarinho.

Arthur Gomes, que atua no lado esquerdo do ataque, chegou à Amoreira em 2024 e esta temporada tem um golo e uma assistência em quatro jogos.