Arthur Henrique e Zakaria Naidji de saída do Gil Vicente

Arthur Henrique e Zakaria Naidji terminaram os empréstimos ao Gil Vicente e regressaram aos brasileiros do Ferroviária e aos argelinos do AC Paradou, respetivamente, anunciou esta sexta-feira o clube.

"Arthur Henrique está de regresso ao Ferroviária, clube detentor dos seus direitos, onde vai continuar o processo de recuperação após lesão. Por solicitação do emblema argelino, também Naidji está de regresso ao AC Paradou, terminando assim o período de empréstimo", lê-se numa nota publicada pelos minhotos nas redes sociais.

Arthur Henrique, de 26 anos, cumpriu 20 encontros no flanco esquerdo da formação de Barcelos, ao passo que Zakaria Naidji, de 25 anos, apontou um golo em 23 aparições e estabeleceu-se como alternativa aos avançados Sandro Lima, melhor marcador dos 'galos', com 10 golos em 30 rondas, e Hugo Vieira, recrutado no mercado de inverno.

O defesa brasileiro e o dianteiro argelino juntam-se no lote de saídas dos minhotos ao médio Léo Cordeiro, que evoluiu pelo Lourosa na segunda metade da temporada e foi confirmado como reforço do Vilafranquense, da LigaPro, a 25 de junho.