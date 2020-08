Arthur impedido pelo Barcelona de entrar em Camp Nou

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:58 Facebook

O divórcio entre o médio e a equipa catalã teve, este sábado, mais um episódio polémico. Arthur Melo queria assistir ao jogo com o Barcelona com o Nápoles em Camp Nou, da Liga dos Campeões, mas foi proibido de entrar.

A relação entre Arthur Melo e o Barcelona está cada vez mais tensa. Este sábado, a equipa catalã recebeu o Nápoles para a segunda mão dos oitavos de final da Champions e o médio bem queria assistir ao duelo que acabou com um triunfo do Barcelona por 3-1. Mas não conseguiu entrar em Camp Nou. Ou melhor, foi impedido.

Segundo o jornal "Marca", o internacional brasileiro chegou ao estádio uma hora e meia antes do apito inicial mas não o deixaram entrar. A direção do Barcelona não incluiu o nome de Arthur na lista de pessoas com acesso ao recinto e foi obrigado a ir para casa. O médio bem tentou que mudassem de ideias, alegando que fez o teste à covid-19 e que o mesmo deu negativo, mas sem sucesso.

Arthur Melo e o Barcelona estão em litígio devido à transferência para a Juventus. Depois do final da liga espanhola, e já com a mudança para a equipa de Cristiano Ronaldo acertada, o médio recusou apresentar-se ao serviço. A direção catalã decidiu, então, colocar-lhe um processo disciplinar mas, mesmo assim, o médio seguiu para o Brasil, de férias, e só regressou após a insistência do Barcelona e para acertar a rescisão e uma saída imediata. E, aparentemente, ainda não foi perdoado...