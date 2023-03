Artilharia do V. Guimarães dizima açorianos

Arthur Melo Hoje às 23:08 Facebook

V. Guimarães foi tremendamente eficaz e continua em alta, conquistando o sexto jogo sem derrotas no campeonato

O V. Guimarães continua a capitalizar em pontos o seu bom momento de forma e alcançou o sexto jogos consecutivo sem perder no campeonato. Perante o frágil e aflito Santa Clara, a equipa de Moreno chegou aos 40 pontos, estabilizou no quinto lugar e continua, por isso, em rota de qualificação europeia.

A primeira parte dos vimaranenses, em que deu uma lição de eficácia aos açorianos, foi suficiente para a conquista do triunfo. O Santa Clara, com um novo timoneiro no banco, Accioly, mostrou mais atitude que em jogos anteriores, mas continuou a denotar as mesmas fragilidades. No ataque foi quase sempre inconsequente, apesar das iniciativas de Bruno Almeida, e na defesa foi permissivo. Esta passividade foi bem aproveitada por Safira, com o avançado brasileiro a bisar e a chegar aos cinco golos no campeonato.