Artur Jorge: "A exigência é tão igual como a paixão"

A equipa B dos minhotos está a atravessar uma boa fase na Liga 3 e, mesmo depois da saída de Vitinha, os arsenalistas seguem com quatro triunfos consecutivos. Mas o técnico quer mais.

O Braga B não começou bem o campeonato, com uma derrota e três empates, mas agora segue imparável e já é a equipa que há mais tempo está sem perder. Para o treinador Artur Jorge é um "desafio apaixonante" aliar bons resultados a um cuidado extra com a formação.

"A exigência é tão igual como a paixão. Estou a trabalhar no clube que é a minha paixão e trabalho com estes jovens desde há alguns anos a esta parte, sabendo que este é um processo de conclusão da sua formação e tem sido extremamente motivador para mim fazer parte desta etapa. Poder ver a evolução destes jogadores, o crescimento e até o surgimento em contexto de Primeira Liga deixa-me extremamente satisfeito porque há um pedacinho do meu trabalho naquilo que é este momento dos atletas e poder contribuir para a sua própria evolução em termos de competências e valências para poderem chegar o mais longe possível", começou por dizer em declarações ao "Next".

Já sem Vitinha, que neste momento está na equipa principal do Braga, Artur Jorge considerou ainda que a equipa conseguiu provar que não está dependente de um jogador, mas sim da equipa.

"Foi sempre importante desde o primeiro dia, não só desde o dia em que o Vitinha deixou de jogar connosco, termos a consciência de que não há ninguém mais importante do que a equipa. Neste momento, nós conseguimos mostrar isso, na forma como perdemos um jogador extremamente talentoso e importante para aquilo que estava a ser feito em termos de equipa B naquilo que era a sua capacidade goleadora, e conseguimos quatro vitórias consecutivas em cima desse momento, fruto daquilo que é a qualidade individual e coletiva desta equipa. Portanto, nós sabemos que temos aqui jogadores de enormíssima qualidade, capazes e preparados para jogar num patamar superior até e dar uma resposta dentro da exigência que nós queremos, seja na equipa A ou na equipa B", concluiu.