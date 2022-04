Artur Jorge: "A nossa equipa é talhada para grandes jogos"

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Atualmente a disputar o Grupo 2 da fase de apuramento de campeão da Liga 3, o Braga B vai defrontar o Vitória de Setúbal, amanhã (15 horas). Artur Jorge, técnico dos bracarenses, acredita que a equipa está "talhada para grandes jogos" e sabe que "neste percurso a margem de erro é muito curta".

"Neste percurso, a margem de erro é muito curta e se temos a vantagem de termos ganho o primeiro jogo, do lado contrário está o Vitória FC que perdeu e no caso de perder duas vezes seguidas pode ficar numa situação mais complicada. Contudo, a forma como normalmente abordam os jogos para ganhar pode dar-nos mais conforto porque gostamos de jogar contra essas equipas que disputam as partidas de uma forma aberta e em que o espetáculo saia beneficiado. Temos demonstrado que a nossa equipa é talhada para grandes jogos com adversários com qualidade, nos quais nos temos saído muito bem e com bons resultados. Mas a estatística vale o que vale e o importante é termos a seriedade e o compromisso certos para defrontarmos este adversário com a confiança necessária para podermos vencer", afirmou o bracarense.

O Braga B arrancou esta fase da melhor maneira tendo vencido o Leiria (1-0), mas não é isso que ilude Artur Jorge, confiante na maturidade dos seus jogadores para dar seguimento ao bom momento dos jovens 'guerreiros', há oito jogos seguido sem perder.

"Estamos a falar de uma equipa com uma média de idades na casa dos 20 anos, mas a maturidade competitiva é um dos grandes ganhos desta época. Termos conseguido controlar grande parte dos momentos do jogo deixou-me muito satisfeito porque vi uma equipa que sabia aquilo que estava a fazer, que sabia os tempos certos para poder fazer aquilo que era a sua missão e para mim é importante ver esse crescimento. Transmite-nos que no futuro imediato podemos encarar os jogos do nosso campeonato com confiança porque é uma equipa irreverente, que tem qualidade e que tem mentalidade para gerir o jogo. A médio e longo prazo podemos perceber que esta é uma equipa composta por jogadores preparados para competir ao mais alto nível", concluiu o técnico.