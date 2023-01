Artur Jorge antevê Sporting, mas ignora saída de Vitinha

JN Hoje às 16:38 Facebook

O técnico dos guerreiros comentou, na antevisão ao jogo em Alvalade, as muitas mexidas no plantel bracarense e sublinhou os minhotos são uma equipa que, "para além de sonhar, tem a capacidade de lutar".

Em conversa com os jornalistas, Artur Jorge disse estar à espera de um "jogo muito difícil": "Temos um grande respeito pelo Sporting e vamos encarar o jogo com muita seriedade".

Quanto às posições na tabela classificativa que ambas as equipas ocupam (Braga segundo e Sporting quarto), o técnico minhoto desvalorizou esse facto: "A vantagem que temos foi conquistada pelo nosso desempenho e trabalho, nada estará garantido e é mais um jogo de campeonato".

As saídas de Diego Lainez, Bruno Rodrigues, Hernâni e Fabiano, confirmadas pelo Braga, são vistas com naturalidade por parte do técnico que aproveitou a ocasião para agradecer aos futebolistas: "São jogadores a quem estou muito grato, porque ajudaram-nos a estar onde estamos atualmente".

No entanto, as chegadas de três internacionais como Pizzi, Bruma e Joe Mendes quase que fazem esquecer estas saídas e Artur Jorge revela que "estão convocados" para o duelo de amanhã frente aos leões.

Outro jogador que está de saída é Vitinha, peça-chave do Braga, na iminência de se transferir para o Marselha: "Até que me confirmem, não tenho essa certeza de que esteja fechado o negócio com o Vitinha".

O Braga joga amanhã a Alvalade, em jogo da jornada, às 21.15 horas, e vai procurar somar a quinta vitória consecutiva para o campeonato.