Artur Jorge aposta em Banza e Rodrigo Gomes

JN Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Braga, Artur Jorge, volta a apostar no avançado francês Simon Banza na equipa titular para o duelo desta noite frente ao Malmo, que pode valer o apuramento dos minhotos para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa ou a queda para a Liga Conferência.

Banza entra para o lugar do melhor marcador da Liga Europa - Vitinha, com quatro golos - e vai fazer dupla de ataque com Abel Ruiz, enquanto as alas ficarão a cargo de Rodrigo Gomes e Ricardo Horta.

Fabiano, castigado, é a única baixa dos arsenalistas, com Victor Gómez a ocupar a posição de lateral direito.

PUB

Onze do Braga: Matheus; Víctor Gómez, Tormena, Paulo Oliveira e Sequeira; Al Musrati, Castro, Rodrigo Gomes e Ricardo Horta; Banza e Abel Ruiz.

Suplentes: Tiago Sá, Niakaté, Bruno Rodrigues, Borja, Dinis Pinto, André Horta, Racic, Álvaro Djaló, Lainez, Iuri Medeiros, Hernâni, Vitinha.

Onze do Malmo: Dahlin; Beijmo, Hadzikadunic e Chalus; Gall, Larsson, Rakip e Rieks; Turay, Toivonen e Christiansen.

Suplentes: Diawara, Andersson, Knudsen, Makolli, Adjei, Peña, Sejdiu, Kiese Thelin