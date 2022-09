Artur Jorge compara lance do dérbi minhoto ao jogo do Benfica: "Tenho de perceber o critério"

O treinador do Braga admitiu que não gostou da primeira parte dos arsenalistas e vincou que o triunfo diante do Vitória de Guimarães foi merecido.

"O que eu assisti foi um Braga numa primeira parte que eu próprio não gostei em que o adversário parou de todas formas as nossas tentativas de ataque, em que não fomos tão intensos como costumamos ser, fomos demasiado macios. Pudemos ajustar e tivemos uma segunda parte completamente dominada por nós. Tivemos um penálti nosso favor, que não concretizámos, tivemos 80 por cento do tempo no meio campo ofensivo, o que é claramente uma demonstração de força, claramente uma demonstração do poderio ofensivo na segunda parte, ainda que tenhamos feito apenas e só no último minuto o golo", começou por dizer Artur Jorge comparando o lance em que o Braga pediu penálti por mão de Bamba à jogada no jogo entre o Benfica e o Vizela.

"Tivemos ainda na primeira parte, um lance aos sete minutos... Isto para reflexão, aqui deixo. Em menos de 24 horas assistimos... Aconteceu-nos aqui a nós um lance que na minha opinião é grande penalidade, sendo que temos de perceber qual é o critério. Respeito a opinião que foi tomada, mas tenho de perceber o critério, porque tenho duvidas ou não consigo perceber, de facto, esse mesmo critério", concluiu.

O Braga venceu (1-0), este sábado, na Pedreira, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a quinta jornada da Liga. Moreno, técnico dos vimaranenses, foi expulso e Vítor Tormena marcou o único golo do encontro aos 90+8. Com este triunfo, o quarto consecutivo, o Sporting de Braga continua em segundo lugar no campeonato, com 13 pontos, a dois do líder Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.