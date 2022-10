Artur Jorge confia no processo mas pede mais trabalho

Treinador do Braga referiu, na antevisão ao jogo contra o St. Gilloise, que está satisfeito com o grupo de jogadores mas quer uma mudança de atitude no desafio diante dos belgas, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Artur Jorge referiu cedo que reconhece que o St. Gilloise, que na semana passada venceu o Braga na Pedreira por 2-1, "foi superior", mas que agora o foco é pensar em vencer. "Tivemos uma semana muito dura com resultados que não esperávamos, mas temos de procurar ganhar", começou por dizer.

Sobre o atual momento de forma, em que o Braga leva três derrotas seguidas, Artur Jorge explicou que o futebol é feito de momentos. "No início da época tivemos um momento para controlar a euforia, agora temos de perceber que este momento não é tão bom como queiramos mas não é assim tão dramático".

O treinador do Braga referiu que "enquanto for matematicamente possível" os arsenalistas vão lutar pelo primeiro lugar do grupo D, que é liderado pelo St. Gilloise após a vitória na semana passada.

Relativamente a possíveis mudanças táticas pelas três derrotas seguidas, Artur Jorge clarificou confia no processo feito até ao momento. "Escolhemos este grupo de jogadores para termos uma ideia assente no trabalho e na capacidade de continuar a a creditar no que somos capazes de fazer. Falta trabalharmos muito para sermos mais dedicados e lutarmos até ao último minuto. Isso é mais importante que mudanças táticas", referiu.

Sobre o investimento do Qatar Sports Investments, Artur Jorge explicou que o interesse do grupo catari "é sinal do crescimento do Braga".

O avançado Abel Ruiz referiu que "a equipa está confiante" e que conseguirá fazer um resultado melhor do que o da semana passada, para "levar a vitória para Braga".