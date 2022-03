Artur Jorge confiante para o jogo com a União de Leiria

JN Hoje às 18:50 Facebook

O treinador do Braga B garantiu, este domingo, que acredita no triunfo da equipa minhota diante da União de Leiria, referente à primeira jornada da Série 2 da fase de subida.

Os guerreiros, que encerraram a Série A no 3.º lugar, vão iniciar a fase de subida da Liga 3 frente à União de Leiria, que terminou a Série B como líder da classificação. Artur Jorge não esconde a dificuldade do duelo mas garante que acredita que os guerreiros consigam começar com o pé direito.

"Esta fase vai decidir-se nos detalhes e um deles pode ser a questão da maturidade. Estamos a tentar combater isso com a irreverência, energia e positividade que a nossa equipa jovem tem para poder fazer face a adversários com outra maturidade e experiência. Temos os nossos argumentos, acreditamos plenamente nas nossas capacidades e estou extremamente motivado e confiante por aquilo que vejo da equipa e da ambição que mostra. Estou desejoso para que a competição comece", começou por dizer Artur Jorge aos meios de comunicação do clube, deixando elogios ao adversário.

"O que a UD Leiria fez foi meritório, conseguiu ser líder e destacar-se na sua série por aquilo que é a sua mais-valia. Nós estamos preparados para ter pela frente uma equipa que tem esse lado emocional de ter feito uma excelente primeira fase, mas que neste momento pouco ou nada vale. Esta é uma etapa que começa do zero. O importante é que nós sabemos que vamos ter uma equipa muito competente pela frente, mas sabemos também que vamos causar muitas dificuldades à UD Leiria e que temos total capacidade para somar os três pontos e arrancarmos esta fase como queremos, na frente da competição", concluiu.

O duelo está marcado para esta segunda-feira, às 19.30 horas, no Complexo Desportivo de Fão.