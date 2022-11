Artur Jorge considera as críticas injustas

Três dias depois de regressar aos triunfos frente ao Moreirense, na Taça de Portugal, Artur Jorge pretende que o Braga faça uma exibição melhor no jogo de hoje, às 18 horas, frente ao Portimonense. "Só evoluindo é que podemos trazer a vitória de Portimão, é por aí que vamos lutar, essa será sempre a nossa abordagem", começou por dizer o treinador na antevisão à partida.

Frente à formação algarvia, Artur Jorge pretende que o jogo seja "um bom espetáculo e que possa entreter as pessoas". O Braga, que venceu quatro das últimas seis deslocações a Portimão, regressou aos triunfos na quinta-feira diante do Moreirense e o treinador minhoto explicou que "é sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias", mas, contudo, não ficou satisfeito com a exibição, algo que já foi conversado com os jogadores. Porém, o treinador considerou que as críticas à equipa são "injustas", mas que esse é um assunto "ultrapassado" e que o foco é ter os jogadores preparados para o jogo.

Questionado sobre a possível entrada de reforços no mercado de janeiro, à boleia do QSI, grupo que adquiriu 21,67% da SAD do Braga, Artur Jorge disse estar satisfeito com o plantel. "Converso muitas vezes com o presidente, mas nunca abordámos esse tema. Estou muito satisfeito com o plantel que tenho à disposição. Esse não é um tema que me mereça atenção", rematou.