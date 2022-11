Artur Jorge considera críticas "injustas" mas quer Sporting de Braga "melhor"

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

O treinador Artur Jorge considerou, este sábado, "injustas" as críticas ao Sporting de Braga, mas notou que a equipa tem que melhorar, apontando à vitória na deslocação ao terreno do Portimonense, na 13.ª jornada da Liga.

O Sporting de Braga qualificou-se, na quinta-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal ao bater de forma suada o Moreirense, da Liga 2, por 2-1, com o golo da vitória a surgir perto do fim, por Diego Lainez (aos 88 minutos).

Apesar da qualificação para a eliminatória seguinte da Taça, Artur Jorge apontou falhas à exibição da equipa, considerando que os jogadores foram "lentos e previsíveis", desejando agora que esses erros sejam corrigidos.

"Conversámos [com os jogadores] sobre o jogo anterior e estamos de acordo com a avaliação. Temos que ser melhores, mas faz parte do que é o processo de crescimento, procurar ser melhor a cada dia e cada jogo. Queremos trazer a vitória de Portimão, é esse o resultado que nos interessa, e espero que essa seja a abordagem durante todo o jogo", disse.

O treinador considerou ainda "injustas" as recentes críticas feitas à equipa após a derrota caseira com o Casa Pia, na última jornada (1-0), e a 'queda' para a Liga Conferência Europa, após o terceiro lugar no grupo D da Liga Europa.

"Respondi com dados e factos a essas críticas, que as considero injustas. Mas está ultrapassado, o que ficou para trás ficou respondido com clareza e o que me interessa é poder desfrutar do momento", afirmou.

O Portimonense venceu na última jornada (2-1 ao Gil Vicente), mas é o único triunfo dos algarvios nas últimas cinco rondas (mais três derrotas e um empate) e, pelo meio, foram eliminados da Taça de Portugal pelo Länk Vilaverdense, da Liga 3.

O treinador disse esperar "um bom espetáculo", considerando o Portimonense "um adversário complicado" e "que tem feito um campeonato regular".

"Vem de uma vitória bem conseguida fora, em casa procura ser forte, o que nos vai obrigar a ser sérios, competentes e capazes na nossa abordagem", enumerou.

Questionado sobre se espera reforços de relevo no mercado de inverno após a entrada recente do novo acionista da SAD Qatar Sports Investment, o técnico disse que nunca abordou esse tema com o líder 'arsenalista'.

"Converso muitas vezes com o presidente [António] Salvador, quase todos os dias, sobre a atualidade e o momento da equipa, e nunca abordámos o que quer que seja desse tema em concreto. Estou muito satisfeito com o plantel à minha disposição", assegurou.

Para o jogo de domingo, Sequeira, com uma lesão muscular, continua de fora.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 25 pontos, e Portimonense, sétimo, com 19, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Portimão Estádio, num jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.