Artur Jorge: "Deitámos tudo a perder neste jogo"

Declarações do técnico bracarense depois da derrota pesada em casa frente à Fiorentina, em jogo a contar para a primeira mão dos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

Artur Jorge começou a flash por dizer que não sentia nenhum sabor amargo em relação à equipa, depois deste encontro: "Temos que saber avaliar a forma como perdemos e, por isso, não tenho nenhum amargo de boca quanto à minha equipa".

Quanto aos erros cometidos nas desatenções aos lançamentos laterais dos "viola", o treinador referiu que "são erros que se pagam caros nestas competições e que não podem existir". No entanto, o técnico realçou a reação ao segundo golo e o que poderia ter sido do jogo se não tivesse existido o vermelho a Tormena: "O primeiro golo deles surge numa fase que nos abalou e depois com dez jogadores ficou ainda mais complicado, mas a meu ver entrámos bem na segunda parte e conseguimos mostrar uma boa reação ao segundo golo deles".

Por último, o comandante dos guerreiros referiu-se a esta eliminatória já de uma forma muito realista: "A eliminatória está muito complicada e temos que avaliar as poucas possibilidades que temos, porque deitámos tudo a perder".