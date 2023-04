Artur Jorge diz que esta é uma das melhores épocas de sempre do Braga

JN/Agências Hoje às 18:46, atualizado às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Artur Jorge disse, este sábado, que esta tem sido uma das melhores épocas do Sporting de Braga e frisou a ambição de vencer o Gil Vicente para poder continuar a lutar pelos lugares cimeiros da Liga.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, comparou, hoje, este Sporting de Braga às equipas bracarenses treinadas por Domingos Paciência em 2009/10 e 2010/11 "pela qualidade demonstrada e pelos resultados".

"Percebo as comparações porque, em termos de números, temos feito, se não a melhor, uma das melhores épocas do Sporting de Braga e estamos ainda a sete jogos do fim e podemos alargar esses registos. Mas [esse elogio do treinador contrário] também pode ser uma forma de nos adoçar. Estando nós nos lugares de cima, podem também querer criar instabilidade pelo facto da equipa do Domingos [Paciência] ter lutado até ao fim pelo título de campeão. Nós estamos a lutar pelo segundo e terceiro e temos que continuar a ser serenos e não nos preocuparmos com a análise que fazem de nós. Se a intenção é dizer que estamos a fazer um campeonato de qualidade, com registos acima da média dentro do Sporting de Braga, concordo com isso", disse o treinador do Braga.

PUB

Os bracarenses golearam, na quarta-feira, o Nacional, da II Liga, por 5-0, na Madeira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e têm praticamente assegurada a presença na final, no último jogo oficial da temporada em Portugal.

Já o Gil Vicente não vence há mais de um mês (2-0 ao Marítimo, em casa, a 05 de março, na 23.ª jornada), somando desde então dois empates -- os dois últimos resultados - e duas derrotas, mas conseguiu vencer no Dragão frente ao F. C. Porto (2-1) e empatar, mais recentemente, com o Sporting (0-0, em casa).

"[Esses resultados] São mais um facto, ainda que estatístico, que comprova a qualidade do adversário que iremos ter amanhã [domingo]. Estamos preparados para este regresso ao campeonato e queremos dar continuidade ao que temos feito para poder lutar pelos primeiros lugares", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos gilistas, no domingo, da 28.ª jornada.

Artur Jorge desvalorizou o ciclo negativo do Gil Vicente, frisando reconhecer "qualidade individual e coletiva" à equipa de Barcelos e a importância dos jogadores do Sporting de Braga terem de "ser muito iguais" a si próprios.

"Queremos manter os registos habituais, sendo a equipa mais eficaz do campeonato, e precisamos dessa eficácia para poder ultrapassar o Gil Vicente que procurará tentar ganhar pontos", disse.

Artur Jorge deixou elogios ao Gil Vicente, destacando jogadores como Fran Navarro, Fujimoto, Murilo ou Marín e notando ser uma equipa que procurar jogar desde trás.

"Respeitamos o adversário, mas, reconhecendo o seu potencial, queremos ser nós a feri-lo e espero que não consiga sequer ferir o Sporting de Braga", disse.

Banza esteve nos cinco golos diante do Nacional (marcou dois, fez uma assistência e sofreu dois penáltis) e o técnico elogiou a exibição do ponta-de-lança francês, mas não garantiu a sua titularidade diante dos gilistas, ainda que tenha admitido poder jogar com dois pontas-de-lança mais fixos.

"Fez um grande jogo, à semelhança de outros que tinham menos tempo de jogo, é para isso que temos um plantel recheado de opções e iremos apresentar o melhor 'onze' para jogar com o Gil Vicente", disse.

A ultrapassagem dos Países Baixos no ranking da UEFA, que dita a perda de uma equipa na Liga dos Campeões a partir da época 2024/25 foi comentada pelo treinador dos bracarenses.

"É um dado negativo com consequências imediatas, mas a nossa liga tem equipas que podem fazer melhores performances nas competições europeias e, dessa forma, recuperarmos essa posição até porque a França também está muito perto", disse.

Castro, que se lesionou na Madeira, é baixa certa para o jogo com os gilistas, tal como Sequeira, que ainda não está apto.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 62 pontos, e Gil Vicente, 13.º, com 31, defrontam-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.