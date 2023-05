Artur Jorge diz que ficou por assinalar um penálti "claro" sobre Ricardo Horta

O treinador do Braga, Artur Jorge, lamentou a derrota diante do Benfica, no Estádio da Luz, mas destacou a boa exibição dos "guerreiros do Minho". Sobre a arbitragem, o técnico considerou que ficou uma grande penalidade por assinalar.

"Diria que mais do que complicado, foi um jogo bem disputado. Tivemos aqui um bom jogo de futebol, com duas equipas a respeitarem-se, duas equipas à procura da vitória, estrategicamente diferentes, porque por nós passava a capacidade de defender solidamente aqueles primeiros 15/20 minutos do Benfica que, já sabíamos, ia entrar muito forte. Os jogadores foram sempre muito inteligentes na abordagem ao jogo, na forma como jogaram com o decorrer daquilo que era mantermos a nossa baliza a zero. Conseguimos isso durante a primeira parte em que o Benfica teve mais ascendente, mas em que conseguimos controlar tudo aquilo que era o nosso momento defensivo. A verdade é que, é a minha opinião, se tivéssemos beneficiado de um penálti aos 43 minutos sobre o Ricardo Horta, que me parece claro, teríamos chegado em vantagem ao intervalo e em vantagem na estratégia montada para o jogo", começou por dizer Artur Jorge, reconhecendo a eficácia do Benfica.

"Na segunda parte, depois de sofrermos o golo, tivemos que ir em busca do nosso golo também, fomos uma equipa que acabou por ter algumas oportunidades, passou a deixar de ser um jogo mais direcionado para as transições e para aquilo que queríamos de tentar ferir o Benfica em transições rápidas e estivemos mais tempo próximos da baliza contrária. A partir daí, o jogo equilibrou-se, mas não fomos capazes de chegar ao golo que tanto queríamos para, pelo menos, levar daqui um empate. Temos de reconhecer a eficácia do Benfica que acaba por ganhar. A história do jogo resume-se a isto. Os jogadores deram tudo, foram até à exaustão, estou muito satisfeito com o trabalho de todos os jogadores. Grato também pelos nossos adeptos que estiveram aqui hoje, portanto, estamos numa sintonia que nos agrada muito para podemos atacar estes três jogos do campeonato, mais a final da Taça de Portugal", concluiu.

PUB

O Benfica venceu (1-0), este sábado, no Estádio da Luz, o Braga em jogo da 31.ª jornada da Liga. Rafa marcou o único golo do encontro, que terminou com confusão entre os bancos das duas equipas. Com este triunfo, o clube da Luz lidera o campeonato com 80 pontos, mais sete do que o F. C. Porto, que defronta o Arouca na segunda-feira. Já o Braga é terceiro classificado, com 71, a dois dos azuis e brancos, e com mais sete do que o Sporting, que no domingo mede forças com o Paços de Ferreira.