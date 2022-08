Artur Jorge diz que o Braga vai disputar o grupo "para vencer"

Treinador arsenalista refere que a equipa tem de ser "regular e equilibrada" para seguir em frente para as fases a eliminar.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realizou-se esta sexta-feira e o Braga ficou colocado no grupo D, juntamente com Malmo, Union Berlin e St. Gilloise. Os arsenalistas chegam à edição 2022/23 da prova como a equipa com mais presenças na fase de grupos (11, contando com a antiga Taça UEFA) e é a quinta formação com maior coeficiente, apenas atrás de Roma, Manchester United, Arsenal e Lazio.

Para o treinador Artur Jorge, superar o grupo não será tarefa fácil, e para isso os minhotos terão de ser "muito competitivos e ambiciosos". "Este é um sorteio que nos traz equipas que reconhecemos potencial, todas elas com histórias diferentes. Temos um Malmo que é dominador no seu país sendo atualmente o campeão nacional. Depois, temos o Union Berlin que é uma equipa que se classificou na época anterior em quinto lugar. O Saint-Gilloise é uma equipa que subiu recentemente à primeira liga e onde consegue em um curto espaço de tempo chegar não só a essa fase de grupos da Liga Europa, mas também já ter disputado o play-off da Liga dos Campeões, tal e qual como o Malmo, o que denota bem aquilo que é a qualidade de todas as equipas", começou por dizer, aos meios oficiais do clube.

Artur Jorge garantiu que o Braga vai disputar o grupo "para o vencer", visto que terminar no primeiro lugar qualifica a equipa diretamente para os oitavos de final, em vez de competir no play-off. "Para se poder terminar o grupo em primeiro temos que ser muito regulares e equilibrados, não só nos jogos fora mas também naqueles que vamos fazer em casa. O que espero ter como dificuldade olhando para estes adversários será na mesma escala que os adversários terão connosco. Queremos ser uma equipa competitiva, competente, que possa criar dificuldades ao adversário, que possa ser superior", acrescentou.

Será a estreia de Artur Jorge em competições europeias, como treinador, mas para o técnico nada vai mudar. "Já fiz esta competição como atleta e curiosamente não muda nada daquilo que é a minha ambição: ganhar os jogos que tenho pela frente", finalizou.