Artur Jorge diz que triunfo na Taça de Portugal trouxe "conforto" ao Braga

Artur Jorge realçou esta sexta-feira a importância da vitória na Taça de Portugal para o "estado emocional" do Sporting de Braga e frisou a ambição de ganhar no terreno do Estoril Praia, na 10.ª jornada da ​​​​​​​I Liga de futebol.

O Sporting de Braga qualificou-se no domingo para os 16 avos de final da Taça de Portugal, ao bater, fora, o Felgueiras (2-1), mas no campeonato soma duas derrotas consecutivas (FC Porto, 4-1 no Dragão, e 1-0, em casa, com o Desportivo de Chaves).

O treinador admitiu que a vitória em Felgueiras "foi extremamente importante" para a equipa "voltar ao sabor e ao sentimento de ganhar" e não porque houvesse "algum tipo de fantasmas" após o ciclo negativo de quatro jogos sem vencer.

"Foi importantíssimo, primeiro para poder continuar na prova, mas, acima de tudo, pelo estado emocional da equipa, para ela voltar a ter conforto", disse.

O Estoril Praia não perde há cinco jogos seguidos (um para a Taça de Portugal e quatro no campeonato) e tem o dobro dos pontos fora do que em casa, facto que Artur Jorge lembrou.

"Vamos ter pela frente uma equipa que reconheço que tem muita qualidade individual e coletiva, tem feito um campeonato muito seguro e teremos que ser um Braga determinado e ambicioso para conseguirmos ser superiores e trazer mais três pontos", disse.

O técnico arsenalista frisou o "momento favorável" do adversário, notando ter "um registo mais ganhador fora do que em casa".

"Isso pode significar que o adversário poderá gostar de estar mais seguro defensivamente, daí sofrer menos golos e explorar as transições e alguma verticalidade no seu jogo. Temos todo o respeito pelo adversário, pela sua qualidade e pelo momento, mas isso não nos retira a ambição de poder vencer", disse.

A equipa minhota sofre golos há cinco jogos seguidos, mas Artur Jorge disse desvalorizar isso, desde que a equipa ganhe: "Se sofrer um golo, mas marcar dois vou estar satisfeito, mas a segurança defensiva deixa-nos mais perto de poder ganhar".

Artur Jorge quer voltar a ter o "equilíbrio" ofensivo/defensivo do ciclo de vitórias até ao jogo no 'Dragão' com o FC Porto: "Ganhámos, fizemos muitos golos e tivemos uma sequência de cinco ou seis jogos em sofrer golos, esse é o equilíbrio ideal para qualquer treinador".

Sobre o clássico FC Porto-Benfica de hoje, disse ir assistir "com muita atenção" ao jogo, que espera de "muita qualidade", mas recusou ter um desejo sobre um resultado que pudesse favorecer o Sporting de Braga, que persegue o duo da frente.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 19 pontos, e Estoril Praia, oitavo, com 15, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.