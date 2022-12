Artur Jorge e a derrota diante do Sporting: "É um jogo que muito nos envergonha"

O treinador do Braga considerou, esta segunda-feira, que a equipa arsenalista fez uma primeira parte "envergonhada" diante do Sporting e garantiu que vai falar com os jogadores sobre a derrota (5-0).

"O resultado é pesado, mas consequência do que fomos na primeira parte. É um jogo, em particular na primeira parte, que muito nos envergonha. A nós, treinadores e jogadores, por aquilo que fizemos, sobretudo, nos primeiros 20 minutos. Não encontro nada que identifique como ser Braga. Hoje não fomos Braga durante toda a primeira parte e, com isso, sofremos um resultado pesado e somos eliminados da Taça da Liga. É um momento triste, um jogo muito cinzento da nossa parte, ainda que na segunda parte melhore um bocado, mas a primeira deitou tudo a perder", começou por dizer Artur Jorge, revelando o que pediu aos atletas durante o intervalo.

"Pedi, acima de tudo, que pudéssemos jogar pela honra, por respeito a nós próprios, mas também pelos nossos adeptos e por aqueles que gostam de nós, porque fizemos uma primeira parte que deitou tudo a perder. Derrota? Vou debatê-la com os meus jogadores, não fomos iguais a nós próprios, com identidade do Braga. Iremos debater internamente, porque é nestes momentos que temos de ter a frieza e o equilíbrio de poder discutir isto. O que fica para fora é o resultado, a exibição e a obrigação de pedir desculpa aos nossos adeptos por aquilo que hoje não fomos", concluiu.

O Sporting goleou (5-0), esta segunda-feira, em Alvalade, o Braga em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga. Gonçalo Inácio, Paulinho, Pedro Gonçalves, Trincão e Marcus Edwards marcaram os golos do encontro. Na meia-final da Taça da Liga, marcada para 24 ou 25 de janeiro, em Leiria, o clube de Alvalade, que conquistou quatro das últimas cinco edições, vai defrontar o Moreirense, da Liga 2 e vencedor em 2016/17, ou o Arouca, que se defrontam na quinta-feira.