Artur Jorge e Ricardo Horta queixam-se da arbitragem: "Incomodamos muita gente"

No rescaldo do jogo com o Vitória de Guimarães, o treinador do Braga, Artur Jorge, recusou responder a perguntas na zona de entrevistas rápidas e deixou críticas à arbitragem.

"Quero, desde já, não desrespeitar o vosso trabalho, dos jornalistas. Venho agradecer aos adeptos que aqui estiveram, agradecer quem acredita em nós. Sabemos que incomodamos muita gente. Vamos ter muitas batalhas daqui para a frente, espero que continuemos todos unidos e vamos lutar juntos pelos nossos objetivos. Não nos deixemos abater por aquilo que hoje aqui tivemos e a forma como nos condicionam para não disputarmos até ao fim", afirmou Artur Jorge.

Já o jogador Ricardo Horta também partilhou da ideia do técnico e deixou críticas, considerando que o jogo foi equilibrado e deixando elogios ao Vitória de Guimarães.

"Foi um bom jogo, equilibrado. A partir do momento da expulsão e do penálti, ficou tudo muito diferente. O Vitória é uma boa equipa, a jogar com mais um conseguiu fazer um golo. Depois, na segunda parte, tentámos dar a volta, conseguimos marcar um golo, mas não conseguimos a vitória, que era o que queríamos. Era um jogo importante para nós, podíamos passar para o segundo lugar. Mas parece que a nossa posição já está a incomodar muita gente, vê-se nestas pequenas coisinhas. Vê-se que o Braga, como chamam, o eterno quarto, e como não estamos em quarto, se calhar estamos a incomodar muita gente. Vamos pensar no próximo jogo", afirmou.

O Vitória de Guimarães venceu (2-1), esta segunda-feira, o Braga em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Tiago Silva, Safira e Álvaro Djaló marcaram os golos do encontro. Niakaté, Tiago Silva e Tiago Djaló foram expulsos. Com este resultado, os vimaranenses, que somaram o quinto jogo sem perder, passou a somar 37 pontos, enquanto o Sporting de Braga se mantém no terceiro posto, com 49, a 10 do líder Benfica, a dois do F. C. Porto e com cinco de avanço sobre o Sporting.