Artur Jorge e Sérgio Vieira vão frequentar curso de treinadores de quarto nível da UEFA

Os treinadores de Sporting de Braga, Artur Jorge, e Farense, Sérgio Vieira, estão entre os 40 inscritos para frequentarem o curso UEFA Pro, de quarto nível, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Artur Jorge, que sucedeu a Custódio Castro nos bracarenses, e Sérgio Vieira, que promoveu o Farense, são os únicos treinadores principais de clubes primodivisionários na lista de inscritos para esta formação, que vai ter dois cursos, um a iniciar na segunda-feira, de forma não presencial, e outro em 10 de agosto.

O primeiro vai terminar com a formação específica em 14 de novembro e o segundo em 30 de março de 2021.

Silas, antigo treinador de Sporting e Belenenses SAD, e José Pedro, que o coadjuvou em ambos os clubes, constam entre os selecionados, juntamente com Renato Paiva, que comanda o Benfica B, e Filipe Celikkaya, que vai orientar o Sporting B.

Álvaro Pacheco, que levou o Vizela à LigaPro, também integra esta lista, assim como Sandro Mendes, que já orientou o Vitória de Setúbal, e o antigo lateral Tony, adjunto de António da Conceição, atual selecionador dos Camarões.

Também Carlos Pinto, que já promoveu à Liga Santa Clara e Famalicão e vai treinar o Chaves, do segundo escalão, é outro dos inscritos nas ações, juntamente com vários elementos de equipas técnicas de equipas primodivisionárias, como são os casos de Alexandre Raminhas e Fernando Ferreira, ambos do Benfica, e Jorge Couto, do Boavista,

Rui Duarte, que orientou o Casa Pia, e Sandro Mendes, ex-Vitória de Setúbal, vão ser outros dos formandos, juntamente com Jorge Maciel e Rui Pedro Silva, adjuntos de Lille e Wolverhampton, respetivamente.

Também esta sexta-feira foi divulgada a seleção de 30 candidatos para o curso UEFA A, de terceiro nível, entre os quais se destaca Filipe Martins, treinador do Feirense, enquanto Luís Freire, que levou o Nacional ao principal escalão, está entre os suplentes.

Esta formação também vai decorrer a partir de segunda-feira e até 28 de agosto de 2020.