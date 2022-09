Artur Jorge feliz por concretizar "mais um sonho"

João Faria, em Malmo Hoje às 18:30 Facebook

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, encara com otimismo a estreia internacional como técnico, marcada para esta quinta-feira, na Suécia, frente ao Malmo, no primeiro jogo da equipa minhota, nesta época, na fase de grupos da Liga Europa.

"Não estou ansioso. É o concretizar de mais um sonho e isso deixa-me muito motivado e imensamente feliz", realçou, nesta quarta-feira, Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo de quinta-feira (17.45 horas), na Suécia, frente ao Malmo, que abre a fase de grupos da Liga Europa.

O antigo futebolista vai estrear-se nas provas europeias como treinador e acredita que apesar da recente "chicotada" no adversário e por via disso da previsível maior motivação da equipa nórdica, haverá condições para alcançar a vitória.

"Estudamos o adversário e sabemos a forma como joga. Pode existir uma parte emocional sobrecarregada, pela mudança de treinador, mas será sempre um adversário de grande qualidade e muito experiente. Vamos preparar a equipa para lutar pela vitória", disse Artur Jorge, na antevisão do jogo.

Ao quarto jogo na Suécia, o Braga espreita a primeira vitória: de sempre neste país: "A motivação não é só para mim. Queremos vencer e isso pode ser um fator extra de motivação. Temos competência e ambição de o fazer", frisou.

"O nosso objetivo é vencer o grupo. Há mais equipas com essa ambição, mas queremos ficar em primeiro, para entrar diretamente nos oitavos de final", fez notar.

Também presente na conferência de imprensa, o médio Castro mostrou-se "confiante", quanto à conquista dos três pontos: "Estamos muito entusiasmados e felizes. Já estudamos bem o adversário e estamos com vontade que o jogo chegue, isso é o mais importante", assinalou.

"O Braga vai entrar para ganhar. Sabemos que eles mudaram de treinador e pode haver uma surpresa ou outra, mas temos de nos focar em nós próprios. Seria importante começar com uma vitória fora", realçou o experiente médio, que poderá reassumir a titularidade frente aos suecos.