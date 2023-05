Artur Jorge foi apresentado há um ano no Braga. Cumpriu as promessas?

Artur Jorge foi apresentado como treinador do Sporting de Braga há um ano. Volvidos 12 meses, o técnico cumpriu as metas que prometeu aquando da apresentação?

A resposta mais simples é: sim. A 23 de maio de 2022, Artur Jorge foi apresentado por António Salvador como o novo treinador do Sporting de Braga, substituindo Carlos Carvalhal. Na apresentação, o técnico reiterou a ideia de ganhar jogos "com mentalidade vencedora e implacável" e reforçou a ambição de "entrar em todos os jogos para ganhar".

Artur Jorge centrou-se muito na ideia de "ganhar", mas também com um futebol ofensivo e atrativo. Um ano depois, a primeira época no Braga está a terminar e os arsenalistas vão terminar no terceiro lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, competição que já não participavam desde 2012/13. Nos 51 jogos disputados esta época, em todas as provas, o Braga venceu 34.