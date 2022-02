Artur Jorge garante equipa "confiante"

JN Hoje às 20:45 Facebook

Em antevisão ao encontro com a AD Sanjoanense, para a Liga 3, o treinador da equipa B minhota garantiu que a equipa está "confiante" e "motivada", depois de ter conseguido regressar aos triunfos na jornada anterior.

"A semana correu-nos muito bem. Estamos embalados e motivados com a vitória conseguida no último jogo. Fizemos uma preparação extremamente focada para conseguirmos voltar a vencer. Estamos a entrar nas últimas cinco finais do campeonato e temos que estar no nosso melhor para nos mantermos e ficarmos dentro do objetivo de passar à fase seguinte", começou por dizer Artur Jorge, em declarações ao meio de informação do clube.

"A consistência é fundamental num campeonato tão equilibrado como a Liga 3. Temos sido consistentes mais nuns momentos do que noutros e aqui falo de consistência a ganhar porque esse é o nosso objetivo e é o que nos permite estar nos primeiros lugares. Vamos encontrar um adversário que cá fez um jogo de qualidade contra nós, mas estamos preparados e muito motivados para fazer um bom jogo e trazer um grande resultado", acrescentou.

O duelo entre a AD Sanjoanense e o SC Braga B está agendado para este domingo, às 15 horas.