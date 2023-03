Artur Jorge imita feito de Domingos Paciência

Treze anos depois, minhotos voltam a não perder em casa para o campeonato, frente aos três grandes.

Ao empate (3-3), com o Sporting e à vitória frente ao Benfica (3-0), os arsenalistas juntaram no último domingo o nulo na receção ao F. C. Porto, completando assim os jogos em casa com os grandes sem perder.

Havia 13 anos que o Braga não conseguia tal registo. A última vez sucedera em 2009/10, com Domingos Paciência, que fez o pleno de vitórias: F. C. Porto (1-0), Benfica (2-0) e Sporting (1-0). A equipa acabou a Liga em segundo, a melhor classificação de sempre.