Artur Jorge: "Jogaram para o ponto e conseguiram três"

Artur Jorge, treinador do Braga, mostrou-se triste com a derrota frente ao Saint-Gilloise, por 1-2, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Não viemos para retirar pontos a ninguém, foi para conseguir vencer. É de facto duro e frustrante para todos, estamos desiludidos com este resultado. Tivemos pela frente um adversário complicado, que me surpreendeu pela forma como jogou para o ponto e que conseguiu os três pontos. Nos últimos minutos comprometeu a conquista dos três pontos", começou por dizer.

"A primeira parte foi mais equilibrada em oportunidades, não no volume de jogo. Procurámos pacientemente encontrar os espaços que definimos como fundamentais para a nossa estratégia, eles jogaram em bloco baixo. Na segunda parte, com alterações, estivemos mais próximos do golo. Marcámos, podíamos ter feito o segundo, não o fizemos, o que teria levado o jogo para outra dimensão. Permitimos que o adversário, à procura de um erro e de um ressalto na nossa área... foram felizes. As coisas tombaram para o lado deles, ainda que nós tivéssemos tido o maior domínio e controlo sobre o jogo. Primeiros golos sofridos na Liga Europa ditaram a primeira derrota", esclareceu.