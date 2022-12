Artur Jorge: "Mercado? Há sempre margem para acertos e saídas"

Na antevisão ao encontro com o Casa Pia, para a Taça da Liga (amanhã, 17 horas), Artur Jorge espera que a equipa dê uma resposta positiva e abordou o mercado de transferências que se aproxima

"Há sempre margem de acertos e também a eventualidade de saídas. Vamos ter de avaliar, mas confirmo já que estou satisfeito com o plantel. No entanto, estamos sempre preparados para ver sair alguém, mas também para possíveis chegadas. Faz parte do nosso trabalho ter uma base de dados com potenciais jogadores que podem ser contratados. Por que não pensar nisso? No entanto, é ainda prematuro abordar essa questão, até porque ainda não tivemos uma conversa de fundo", disse o treinador, adiantando ainda que o regresso de jogadores emprestados" não está em equação".

Quanto à Taça da Liga, o técnico bracarense salientou a vontade de vencer a prova. "Valorizamos esta competição, tal como todas as equipas, que diz muito ao Braga. Várias vezes marcámos presença na decisão da prova e ganhámos a competição em duas alturas. Mesmo na eventualidade de alterar o onze, ele será sempre forte, capaz de discutir o jogo", afirmou Artur Jorge, abordando o duelo com o Casa Pia ao pormenor.

"Já passou um mês desde o jogo com o Casa Pia [derrota por 1-0 na Pedreira], por isso será mais cómodo fazer a análise ao momento do Braga. Teremos que ser melhores do que o adversário e ser capazes de vencer. Esse é o objetivo, vencer e somar seis pontos", concluiu Artur Jorge