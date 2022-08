Artur Jorge: "Mesmo em desvantagem, nunca deixámos o Sporting confortável"

O treinador do Braga destacou o "jogo emotivo" com o Sporting e, questionado sobre a saída de Ricardo Horta da equipa minhota, preferiu apenas elogiar a a exibição do avançado.

"Assistimos a uma grande partida, muito viva, com duas equipas a querer ganhar. Mesmo em desvantagem, nunca deixámos o Sporting confortável e tivemos capacidade para recuperar o resultado. Mostrámos um grande caráter e é uma identidade que queremos. Demos uma resposta muito positiva frente a um rival que tem grande qualidade. Com esta atitude, vamos estar sempre mais perto de ganhar. Tivemos oportunidades porque trabalhámos muito para elas. Na segunda parte o jogo partiu-se, tivemos mais oportunidades pela nossa forma de jogar", começou por dizer Artur Jorge, não abrindo o jogo quanto à saída de Ricardo Horta.

"Não tenho a informação de que ele vá sair. O Ricardo fez mais um belo jogo. Vamos ver o que vai acontecer, é uma novela que se tem prolongado e tenho pena que se continue a falar do Ricardo e menos do Braga. É desconfortável para a equipa. Os destaques foram falar sobre o Ricardo e nós merecemos mais respeito enquanto coletivo e não apenas por um excelente jogador que temos no nosso plantel", concluiu.

Braga e Sporting empataram (3-3), este domingo, na Pedreira, em jogo a contar para a primeira jornada da Liga. Pedro Gonçalves, Banza, Nuno Santos, Niakaté, Marcus Edwards e Abel Ruiz marcaram os golos do encontro. Ao protagonizarem o segundo empate da prova, leões e minhotos ficam a dois pontos de um quarteto de equipas que já venceram na primeira ronda: F. C. Porto, Benfica, Estoril Praia e Vizela.