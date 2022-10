Artur Jorge: "Não fizemos uma primeira parte ao nível do que poderíamos fazer"

O treinador do Braga lamentou a exibição menos conseguida dos arsenalistas diante do F. C. Porto, principalmente durante a primeira parte.

"Não estamos satisfeitos pelo resultado, mas temos responsabilidade e assumo por não termos feito uma primeira parte ao nível do que deveríamos e poderíamos fazer. Fomos demasiado passivos, pouco agressivos com e sem bola. Não fomos a equipa que sabemos que podemos ser. Mesmo nessa primeira parte pouco conseguida, não tivemos grandes sobressaltos até sofrermos dois golos num minuto sem qualquer tipo de capacidade de reação porque o tempo não existiu. Isso condicionou o resultado final. Na segunda parte procurámos reagir, falámos disso mesmo ao intervalo. Eu e os jogadores tivemos consciência de que poderíamos fazer mais. Estivemos mais próximos do nosso valor, à procura de reagir. Tivemos um período muito bom, marcámos e enviámos uma bola ao ferro. Fomos mais dominadores, mas com o terceiro golo quebrámos novamente. Era um período onde estávamos mais capazes, mais fortes e atrás do empate. O quarto momento, a expulsão do Matheus, determinou o desfecho do jogo e do resultado em si", começou por dizer Artur Jorge, prometendo reação da equipa.



"Temos de perceber que com dez jogos esta é a primeira derrota. É um momento que marca e magoa. A primeira coisa que ouvi no balneário é que temos de reagir porque quinta-feira há jogo. Não fizemos o que queríamos, mas o foco está, como quando ganhamos, no próximo jogo no qual teremos de voltar a ganhar", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-1), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o Braga em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Evanilson, Eustaquio, Pepe, na própria baliza, Pepê e Galeno marcaram os golos do jogo. Com este resultado, o clube azul e branco soma agora os mesmos 19 do Sporting de Braga, com vantagem no confronto direto, seguindo ambos, provisoriamente, a dois pontos do líder 100% vitorioso Benfica, que se desloca no sábado a Guimarães para defrontar o Vitória.