Artur Jorge: "Não gostei da paragem para as seleções"

Artur Jorge referiu este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra o Chaves, não ter gostado da paragem para as seleções nacionais, uma vez que interrompeu o trabalho positivo que o Braga vinha a fazer.

"Não gostei da paragem, obrigou-nos a desligar, alguns jogadores foram representar as seleções e isso retirou possibilidades de potenciarmos o que de bom fizemos contra o F. C. Porto. Mas fica o registo de um trabalho muito saudável, boa energia. Voltando a juntar o grupo demos a continuidade que pretendíamos. Nada está feito, o que foi bom foi bom no seu momento mas temos de fazer muito mais daqui para a frente", começou por dizer Artur Jorge, treinador do Braga, em antevisão à partida contra o Chaves.

Sobre os objetivos para a época, Artur Jorge admitiu que o Braga está a corresponder às expectativas. "Estando no terceiro lugar, sabemos que se ganharmos todos os jogos vamos garantir acesso à Liga dos Campeões. Ao dizer que queremos mais passa por chegar ao segundo lugar, sabendo que ao mesmo tempo temos de trabalhar imenso para conservar o terceiro. Estamos dentro do que foi traçado. Quem começou com ambição de ser campeão é que estará abaixo das suas expectativas", continuou.

Sobre o Chaves, equipa que derrotou o Braga na primeira volta na Pedreira, Artur Jorge não escondeu que vai ser um jogo de "exigência grande". "Temos consciência que fizemos um grande jogo na primeira volta, não fomos felizes na eficácia, pois fizemos mais de 30 remates. Queremos recuperar esses três pontos e igualar a nossa pontuação nesta altura da primeira volta. Será difícil perante um Chaves a jogar em casa e resolvido em relação aos seus objetivos".

Numa semana em que o Braga acionou as opções de compra de Niakaté e Victor Gómez, o treinador dos arsenalistas mostrou-se contente com a integração dos dois defesas na equipa. "Trata-se de uma aposta acertada em ambos os casos. Foram atletas bem identificados pelo clube, que conseguimos trazer para cá e potenciar o seu rendimento desportivo. Fico feliz que se tenha exercido o direito de opção. Sendo ambos jovens, pela afirmação que tiveram a este nível, em que deram boa resposta, é bom saber que contamos com eles para o futuro imediato, deram mostras que são mais-valias para o clube", explicou Artur Jorge.

O Braga desloca-se ao terreno do Chaves no domingo, às 15.30 horas.