Artur Jorge: "Passar a eliminatória é difícil mas não impossível"

Eduardo Pedrosa Costa, em Florença Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga defronta, esta quinta-feira, a Fiorentina, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência., depois de no primeiro jogo, em Braga, ter sido derrotado por 4-0.

"Assumimos que temos a consciência da dificuldade da tarefa que temos pela frente. Vamos procurar ser competitivos e entrar para vencer, essa é a minha prioridade. Vamos demonstrar caráter e ambição, valores que nos são característicos", começou por dizer Artur Jorge, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra a Fiorentina.

O treinador do Braga acredita que a Fiorentina vai "voltar a ser uma equipa que entre forte", devido ao valor individual e coletivo que possui enquanto conjunto.

PUB

Sobre se poderia cumprir alguma promessa caso o Braga revertesse a desvantagem de quatro golos, Artur Jorge apenas pensa em vencer. "Não planeio fazer nenhuma promessa. Faz parte do meu trabalho olhar para cada jogo com a mesma ambição. Quando digo que é uma tarefa difícil, não digo que é impossível. Temos de ter a frieza para perceber que o objetivo principal é discutir o jogo e tentarmos vencer", continuou.

Artur Jorge explicou que a estratégia para ultrapassar a Fiorentina passa por replicar aquilo que se fez de bom no jogo da primeira mão. "Vamos tentar cometer menos erros, foi um dos fatores que condicionou o resultado em si. Numa competição destas, estas equipas aproveitam cada erro do adversário", disse o técnico.

Al Musrati não viajou com a comitiva do Braga para Florença por "não estar nas melhores condições físicas para dar o máximo de contributo ao jogo", revelou Artur Jorge.

O Braga defronta, esta quinta-feira, a Fiorentina, no estádio Artemio Franchi, às 20 horas, no encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

Pizzi quer limpar a imagem

Pizzi foi o futebolista escolhido para fazer a antevisão ao encontro contra a Fiorentina, ao lado de Artur Jorge. O médio reconhece a dificuldade de passar a eliminatória, mas explica que o plantel quer "limpar a imagem".

"Sabemos que a eliminatória está complicada a partir do momento em que o resultado em casa não foi favorável. Mas o futebol tem-nos habituado a grandes surpresas e resultados imprevisíveis, por isso não sabemos o que acontecerá. Vamos a jogo com muita vontade de vencer e tentar limpar a imagem que demonstrámos na primeira mão", disse o jogador.