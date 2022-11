Artur Jorge: Posição "desconfortável" e fé nos belgas

Guilherme Soares Hoje às 18:49, atualizado às 19:18 Facebook

Artur Jorge não contava estar a fazer contas nesta altura do grupo D da Liga Europa depois do bom começo, com duas vitórias nas primeiras duas jornadas, pelo que "é algo desconfortável" estar nesta posição, "uma vez que vencer é a única solução que temos e, mesmo assim, pode não ser suficiente".

O Braga precisa agora de ganhar e esperar que o Union Berlin não vença no reduto dos belgas e líderes Union Saint Gilloise.

"Estamos dependentes de terceiros para conseguirmos o objetivo de passar à fase de grupos, mas estamos motivados para vencer e ficaremos na expectativa do outro resultado, mas de qualquer forma já asseguramos a manutenção nas competições europeias, resta saber se na Liga Conferência Europa ou na Liga Europa", disse. O treinador arsenalista disse que "esperava mais" do Malmö, adversário de amanhã, notando ser o campeão sueco e que veio das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Melhor marcador da Liga Europa, com quatro golos, Vitinha disse que esse "não é um objetivo: trabalho muito para alcançar bons números e, se for possível atingir essa marca, melhor. Mas, o mais importante não é isso, mas sim ajudar a equipa a seguir em frente na competição. Depois, logo se vê", afirmou.

O avançado internacional sub-21 e que inclui a lista de 55 jogadores de Fernando Santos para o Mundial2022, considera que "não houve excesso de confiança" da equipa depois do bom início de campanha no grupo. "Não estivemos ao nosso nível em alguns momentos e isso colocou-nos nesta situação. Agora, o objetivo é conquistar os três pontos e esperar que a qualificação seja possível", disse.

O Braga defronta, esta quinta-feira, a partir das 20, horas o Malmo.