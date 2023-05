Artur Jorge: "Prémio é sinal do trabalho desenvolvido"

O treinador do Sporting de Braga Artur Jorge foi distinguido pela Liga como o melhor treinador do mês de abril e reforçou que o mérito advém do trabalho coletivo.

"Desde já quero agradecer o prémio. Estou, naturalmente, muito satisfeito, porque este é um sinal do trabalho desenvolvido e um reconhecimento em particular do mês de abril. De qualquer forma, este é um trabalho que tem sido construído ao longo de toda a época", começou por dizer Artur Jorge, em declarações à Liga, após ter sido distinguido como o melhor treinador de abril.

Artur Jorge dedicou o prémio ao plantel e a toda a estrutura que trabalha no Sporting de Braga. "Partilho este prémio com todos os que trabalham comigo, a minha equipa técnica, e consequentemente com os jogadores, porque são eles que permitem que as coisas aconteçam. Isto é um trabalho de equipa, nunca de um homem só, será sempre do coletivo. Estou muito grato pelo que temos e por aquilo que temos conquistado".

PUB

Por fim, o treinador arsenalista destacou o mês de abril, uma vez que o Braga esteve 100% vitorioso na Liga durante esse período. "Não tivemos só este mês 100% vitorioso ao longo da temporada, mas sim, acabámos por ter uma performance exemplar em abril, continuando o nosso caminho, sempre em busca dos lugares cimeiros, procurando sempre ser competentes e com capacidade para vencer", finalizou.