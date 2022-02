Artur Jorge quer Braga B a lutar "até ao fim"

JN Hoje às 20:13 Facebook

A três jornadas do fim da primeira fase da Liga 3, o Braga B pretende regressar aos triunfos para se manter na luta por um lugar entre os quatro primeiros classificados, os quais dão à acesso à discussão pela subida de divisão.

Os guerreiros do Minho, quinto classificados, vão defrontar, este domingo, às 15 horas, o Anadia, que ocupa o oitavo posto. Artur Jorge pede "concentração" e relembrou que a equipa minhota só depende de si para atingir os objetivos.

"Vamos ter pela frente uma equipa que vai querer ganhar e que tem feito um campeonato regular. Mas, mais do que no adversário, neste momento é extremamente importante nós, Braga, concentrarmo-nos naquilo que temos de fazer. Entramos numa fase decisiva do campeonato, na qual temos que manter a mesma atitude competitiva. E sabemos que nesta altura é extremamente importante ganhar, porque estamos numa decisão de detalhe. Um ponto pode valer muito. Sabemos que dependemos de nós e isso é gratificante porque está nas nossas mãos e queremos muito dar proveito àquilo que fizemos em termos de campeonato", disse o técnico dos minhotos em declarações aos meios de comunicação do S. C. Braga.