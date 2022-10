Artur Jorge quer Braga motivado para limpar a face

Artur Jorge revelou que os minhotos querem ganhar para esquecer a derrota europeia. Ivo Vieira pretende um "clique".

Regressar ao campeonato também significa ultrapassar os demónios que vieram da Alemanha, onde o Braga foi derrotado pelo Union Berlin na Liga Europa, e voltar à senda vitoriosa. O encontro de domingo frente ao Gil Vicente (20.30 horas, Sport TV 1) pode ser considerado um dérbi e Artur Jorge quer deixar o desaire europeu no passado. "Esta semana tivemos a capacidade para deixar para trás o resultado na Alemanha, sobretudo pela forma como aconteceu. Todos nós nos sentimos desiludidos porque fizemos mais do que o resultado nos deu. Mas esse jogo está ultrapassado e o foco está no Gil Vicente", começou por dizer o treinador arsenalista na antevisão ao jogo.

Na última partida do campeonato o Braga venceu na deslocação ao Estoril por 2-0 e foi o regresso dos minhotos às vitórias na Liga, depois de uma sequência de duas derrotas. Manter essa senda vitoriosa é o principal objetivo para o embate diante do Gil Vicente e Artur Jorge pede determinação à equipa. "Estamos motivados para este encontro, estou ciente da qualidade do Gil Vicente, que não representa a classificação em que se encontra. Cabe-nos sermos mais fortes e termos a determinação para voltar a jogar como sempre fizemos. Temos de olhar para o ganhar como o resultado que queremos", acrescentou.

Os arsenalistas entram agora numa fase de elevada densidade competitiva onde, até ao dia 13 de novembro, vão competir em cinco jogos, praticamente sempre de três em três dias. Sobre o tópico, Artur Jorge destacou a capacidade da equipa de estar preparada. "Desde cedo tivemos o cuidado de conseguir equilibrar a qualidade dos jogadores mas também a capacidade de estarmos preparados, enquanto equipa, para a densidade competitiva. Mas, neste momento, o mais importante é o jogo contra o Gil Vicente. Devemos ter o foco apenas naquilo que é jogar em Barcelos e sermos competentes para ganharmos e darmos continuidade do que temos feito no campeonato", explicou. Sobre a lesão de Diego Lainez, ausente frente ao Union Berlin, Artur Jorge diz que o extremo vai ser reavaliado e está em dúvida para o jogo de hoje.

Ivo Vieira pretende que o encontro frente ao Braga seja um "ponto de viragem". "É um jogo motivante, é um dérbi e temos que aproveitar para termos um resultado diferente. Estamos conscientes do que tem sido o nosso percurso, mas este poderá ser um jogo de viragem, em que a equipa poderá dar um clique em relação aos resultados e à qualidade de jogo", reiterou.