Artur Jorge quer selar já o terceiro lugar do Braga

Treinador do Braga espera ganhar ao Boavista para não correr o risco de adiar a questão do apuramento para as pré-eliminatória da Champions para a última jornada

Artur Jorge espera ver o Braga selar no Bessa o acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, sabendo que uma vitória no sábado garante de imediato o terceiro lugar aos minhotos, independentemente do resultado que se vier a verificar no Sporting-Benfica de domingo.

"A motivação está em alta para fecharmos as contas de um primeiro objetivo traçado desde o início da temporada. É um jogo especial e importante, temos de ser muito competentes e mostrar toda a ambição, para fecharmos a nossa posição nesta primeira oportunidade que temos, dentro do top três", aferiu o treinador da equipa bracarense, que parte para a penúltima jornada com mais quatro pontos do que o Sporting.

"Temos de olhar para dentro e ver o que podemos fazer para superar um adversário tradicionalmente competitivo, como é o Boavista, e com a situação resolvida. Não podemos esquecer a envolvência de ser o último jogo deles em casa para o campeonato. Isso aumentará os nossos problemas", referiu.

Sobre a possível continuidade ao leme do Braga na próxima época, o técnico não deixou margem para grandes dúvidas. "Tenho contrato como Braga. A partir daí...".