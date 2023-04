Artur Jorge regressa à casa de partida com ambição em alta

Há três anos, o técnico minhoto pegou na equipa a cinco jogos do fim e levou-a ao pódio. Agora olha mais para cima.

Se Artur Jorge repetir agora o trajeto que, em 2019/20, permitiu à equipa arsenalista somar 10 pontos nas últimas cinco jornadas e acabar no pódio da Liga, os guerreiros, no mínimo, vão concluir o campeonato no terceiro lugar. Mas a expetativa aponta para uma melhoria classificativa, com o título na mira.

Corria já o verão de 2020 quando, à 29.ª jornada, o Braga perdeu em Vila do Conde com o Rio Ave (3-4). Custódio Castro, o terceiro técnico da época, cedeu então o lugar a Artur Jorge. A equipa, que se encontrava na quarta posição, a cinco pontos do Sporting, que era o terceiro, recuperou terreno e chegou ao pódio, numa prova que só acabou a 25 de julho, devido à interrupção de três meses de que foi alvo, por força da pandemia.