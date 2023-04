Artur Jorge repete o onze da última jornada para o embate com o Estoril

Artur Jorge escolheu o mesmo onze inicial utilizado em Chaves para a receção ao Estoril, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

O encontro inicia-se às 20.30 horas, no Estádio Municipal de Braga, numa partida que contará com a arbitragem de Vítor Ferreira (Braga), assistido por Nelson Cunha e Luís Costa. Hugo Miguel (Lisboa) vai estar no VAR.

Braga: Matheus; Gómez, Tormena, Niakaté e Borja; Medeiros, André Horta, Al Musrati e Bruma; Abel Ruiz e Ricardo Horta

Estoril: Dani Figueira; Delos, Vital, Pedro Álvaro e Tiago Araújo; Mor Ndiaye, Geraldes e João Marques; Gouveia, Carlos Eduardo e Alejandro Marqués

As equipas defrontam-se em momentos completamente opostos, uma vez que os bracarenses já não perdem há quatros jogo (três vitórias e um empate, com o F. C. Porto), enquanto que o Estoril só venceu uma das últimas sete partidas.