Artur Jorge repete o onze em Berlim

O treinador do Braga, Artur Jorge, aposta na mesma equipa que iniciou o encontro com o Estoril, na vitória por 2-0 no passado fim de semana, para o encontro desta quinta-feira, no terreno do Union Berlim, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

No duelo da capital alemã, a equipa minhota pode assegurar, desde já, a presença no play-off de acesso aos oitavos de final da competição, bastando para tal vencer o Union.

O primeiro lugar do Grupo D também ainda é possível, mas para isso o Braga tem de esperar que o St. Gilloise não vença o Malmo, no outro jogo do grupo.

Union Berlim: Ronnow; Doekhi, Diogo Leite e Knoche; Trimmel, Haberer, Thorsby, Khedira e Ryerson; Slebatcheu e Becker.

Suplentes: Grill; Stein, Jaeckel, Schafer, Maciejewski, Behrens, Skarke, Giesselmann, Haraguchi, Puchacz, Kemlein e Leweling.

Braga: Matheus, Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira e Sequeira; Al Musrati, Castro, Iuri Medeiros e Ricardo Horta; Vitinha e Abel Ruiz.

Suplentes: Tiago Sá, Niakaté, Victor Gómez, Rodrigo Gomes, André Horta, Alvaro Djaló, Racic, Banza, Bruno Rodrigues, Gorby, Hernâni e Dinis Pinto.