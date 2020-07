JN Hoje às 17:59 Facebook

Artur Jorge não irá continuar no comando da equipa principal do S. C. Braga, uma decisão que a direção dos minhotos terá já comunicado ao treinador.

O técnico, que orientou os últimos cinco encontros dos arsenalistas na Liga e conseguiu garantir o terceiro lugar, já tinha sido convidado a orientar a equipa de sub-23.

Contudo, devido à prestação à frente da equipa, o presidente António Salvador deixa a porta aberta para a saída do treinador para um projeto mais aliciante.